“Leylek Popülasyonunu Koruma” projesi finali getirdi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisini kaliteli ve kesintisiz sunmasının yanında, gelecek için çevreye duyarlı sürdürülebilir sosyal projelerle de desteklerini sürdürüyor.

Ekonomik, sosyal ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan yenilikçi projeleri ödüllendiren "Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde 2022 finalistleri açıklandı. Bu çerçevede, bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan "2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri"nde “Leylek Popülasyonunu Koruma” projesiyle finale kalan şirketlerden biri de TREDAŞ oldu.

Sürdürülebilirlik projesinde TREDAŞ, faaliyette bulunduğu bölgede biyoçeşitliliğin korunması sorumluluğundan hareketle hayata geçirdiği ’Leylek Popülasyonunu Koruma’ projesiyle beğeni topladı.

Kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya’da gerek AR-GE gerekse bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren kurum, yaklaşık 5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile leylek popülasyonun koruma projesi çerçevesinde koordineli olarak çalışarak bölgeye gelecek leylekleri yuvaları ile buluşturuyor.