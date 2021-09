LAV, herkesi çok geç olmadan su tasarrufu konusunda harekete geçmeye davet ediyor

Sofra camı alanında bir dünya markası olan LAV, “Cam ile Yolculuk” ismiyle şekillendirdiği sürdürülebilirlik stratejisine pek çok konuyu dahil etmeyi başarıyor. Sürdürülebilirlik önceliklerini belirleyerek oluşturduğu strateji kapsamında farklı başlıklar altında önceliklerini belirleyen LAV, “İyi Bir Dünya” başlığı altında döngüsel ekonomiye, iklim çeşitliliğine ve tasarruf gibi konulara ağırlık veriyor. Çevresel etkisini en aza indirmek üzere çalışmalar yürüten marka, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyor. 18 Eylül Su Tasarrufu Günü’nde de su tasarrufu konusuna dikkat çekerek kullanıcılarını ve herkesi daha iyi bir gelecek için daha az su tüketmeye çağırıyor.

“İyi Bir Dünya” için düşen sorumlulukları yerine getiren LAV, üretim faaliyetlerinde tüketilen su miktarını en aza indirmek için çalışmalar sürdürüyor. 2018 yılında 6.2 metreküp su tüketimini 2020 yılında 5.6 metreküpe düşüren LAV, önümüzdeki yıllarda bu rakamı daha da aşağılara çekmek için projeler geliştiriyor. Ayrıca süreçler sonucunda oluşan endüstriyel atık suyun tamamını yeniden dönüştürerek kullanan LAV, 200 metreküplük günlük su arıtma tesisine sahip. Bu sayede üretim esnasında kullanılan suyu tekrar kullanmasıyla tasarruf konusunu ciddiye aldığını ispatlıyor. Hayatın her anına dokunan LAV, bununla da sınırlı kalmayarak her yıl su tasarrufu ile ilgili bir verimlilik projesi sürdürmeyi de kendisine hedef ediniyor. Bu vesileyle gelecek nesiller için, içerisinde yaşadığımız dünya için ve daha güzel yarınlar için herkesi su tasarrufu konusunda üzerine düşeni yapmaya teşvik ediyor.

“Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz”

Su tasarrufu konusunun her birimiz için kritik bir öneme sahip olduğuna değinen LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “LAV olarak çevreye, insana ve topluma dokunan her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek daha güzel yarınlar için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Son zamanlarda yaşanan doğal afetler dolayısıyla doğa ve iklim konularında gerçeklerle yüzleşmek durumunda kaldığımız bu günlerde, çevreyi korumak için hepimizin elimizi taşın altına sokması gerekiyor. 18 Eylül Su Tasarrufu Günü vesilesiyle şirketlerin olduğu kadar her bir vatandaşımızın da su tasarrufu konusunda sorumluluğu olduğunu belirtmek istiyorum. Duş süresini kısaltmak, bulaşıkları elde yıkamamak, ekonomik musluk başlıkları kullanmak, elleri yıkarken ya da dişleri fırçalarken daha az su tüketmek bile tonlarca su tasarruf ettiriyor. Hep birlikte su tasarrufu konusunda çok geç olmadan harekete geçmeliyiz.”