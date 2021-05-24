Laledere köyüne doğalgaz müjdesi

Yalova İl Genel Meclisi Üyesi İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyünde doğalgaz çalışmalarının kısa zamanda başlanacağını müjdeledi.

Durmuş, Armagaz yetkilileriyle görüştüğünü kaydetti. Çiftlikköy bölgesinden meclise seçilen Durmuş, köylerde yol, su, kanalizasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti. Kültürel, sosyal ve ekonomik pek çok projelerle köylülerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Durmuş, “Laledere köyümüzde Armagaz firması planlama çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Buradan Armagaz yetkililerine teşekkür ediyorum. Pandemi ortamında yatırımlarına devam edip köylerimizi doğalgaz ile buluşturuyorlar. İl Özel İdaremiz de prosedürde gerekli kolaylığı sağlamakta. Arzumuz kıştan önce Laledere köyümüzü doğalgaz ile buluşturmak. Laledere köyümüzde doğalgazın kısa zamanda kullanır hale gelecek olması köyümüz için sevindirici” diye konuştu.

Durmuş, Kılıçköy, Kabaklı ve Denizçalı köylerine de doğalgazın gelmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.