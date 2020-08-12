Ladik Gölü’nde kara göründü

Yüzen adaların bulunduğunu doğa harikası Ladik Gölü’nde yüzde 44’e düşen su seviyesi nedeniyle kara göründü.

Samsun’un Ladik ilçesinde 870 hektarlık bir alanda bulunan Ladik Gölü, bünyesinde birçok kuş ve balık türünü barındırıyor. Turna balığı, tatlı su levreği, tahta balığı, sazan, kızılkanat gibi balık türlerinin yaşaması nedeniyle ilçedeki birçok insanın geçim kaynağı halinde olan göl doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor. Birçok kuş türünün de bulunduğu gölde balıkçıl, leylek, martı ve güvercinlerin farklı türleri ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Üzerinde yüzen adacıkların bulunduğu Ladik Gölü, yazları kuruma tehlikesi geçiriyor. Yaz aylarının gelmesiyle suların çekildiği bölge havadan görüntülendi. Sürekli yer değiştiren yüzen adacıklar ise suyun seviyesinin inmesinden dolayı da hareket edemiyor.

"Havza, Suluova ve Amasya’daki tarım arazilerini sulayacağı için göl cılız bir hale döner"

Ladik ilçesinde ikamet eden eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül, göl hakkında bilgi verdi. Yazları su seviyesinin düştüğünü söyleyen Ergül, "Ladik Gölü’nün iki tane özelliği var: Seracılıkta ve çiçekçilikte kullanılan yüzer gider adacıklarıyla torf madeni ocağı olması ve turna balığının merkezi olmasıdır. Ladik Gölü çevresinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların barındığı, içerisinde birçok balık türünün yaşadığı yerdir. Gölün bir özelliği de Amasya ve Suluova’yı sulayan Tersakan Çayı’dır. Tersakan Çayı, Ladik Gölü’nden çıkar ve Yeşilırmak’a karışarak Karadeniz’e dökülür. Ladik Gölü’nün maalesef eski özelliklerini bulamıyoruz. 1998 yılında özel bir firmanın ÇED raporu olmasına rağmen, tarihi alan olmasına rağmen gölün içerisinde yıllar içerisinde meydana gelen bu maddeleri almalarıdır. Bundan sonra ekolojik denge bozuldu. Ladik Gölü’nde su seviyesi ekim, kasımdan itibaren Akdağ’dan gelen dere ve çaylarla birlikte beslenir ve yükselir. Haziran ayının 15’inden sonra Havza, Suluova ve Amasya’daki tarım arazilerini suladığı için göl cılız bir hale döner. Ekim ayından sonra yağan yağmurlar, kışın Akdağ’a düşen kar ile tekrar eski halini alır" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Ladik Gölü’nün Ağustos 2019’da yüzde 44,4 olan doluluk oranı, bu yıl Ağustos ayında da aynı oranda kaldı.