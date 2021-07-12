Ladik Fındıcak Barajı’nın geçici kabulü yapıldı

Samsun’u Ladik ilçesinde inşaatı tamamlanan Fındıcak Barajı’nın geçici kabulü yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Samsun ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada ‘Samsun Ladik Fındıcak Barajı’ inşaatının tamamlandığını belirterek, “Fındıcak Barajı, Samsun iline bağlı Ladik ilçesinin 18 km doğusunda Daldere Mahallesi’nin 850 m güneydoğusundaki Daldere Deresi üzerinde bulunmakta olup, göletin temelden yüksekliği 35 metredir. 3,39 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj ile 8 bin 850 dekar arazi sulanacaktır” dedi.

Ladik Fındıcak Barajı’nda, tüm imalatlar tamamlanarak gölette su tutma gerçekleştirildi, 30 Haziran tarihinde geçici kabulü yapıldı. 20 milyon TL maliyetli proje (2021 fiyatlarıyla) ile dekar başına bin 627,86 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 12 milyon 965 bin 908 TL katkı ve yaklaşık 398 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.