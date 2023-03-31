Laboratuvarda üretilecek uğur böcekleri yaprak bitine çözüm olacak

Çorum’da, bahar ve yaz aylarında büyük tehdit oluşturan yaprak bitiyle biyolojik mücadele için böcek üretim laboratuvarı kuruldu. Laboratuvarda üretilecek uğurböceği, yaprak bitiyle etkin mücadelede kullanılacak.

Temmuz-Ağustos aylarında yoğun bir popülasyona uğrayan yaprak bitinin zararını önlemek için harekete geçen Çorum Belediyesi, kimyasal ilaç yerine doğal yöntemlerle yaprak biti ile mücadele edecek. Merkezde üretilecek uğur böcekleri yaprak bitiyle mücadelede için doğaya bırakacak. Proje ile ilgili bilgi veren Yüksek Ziraat Mühendisi Dilan Bek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak daha önce Temmuz ve Ağustos aylarında çok ciddi popülasyona ulaşan ve kimyasal olarak mücadele ettikleri yaprak bitiyle ilgili çalışma başlattıklarını belirterek, “Bu çalışmanın temel amacı insan ve çevre sağlığına zararı olan kimyasal ilaçların kullanımının azaltılması. Hayvan dostu, çevre dostu, insan dostu bir mücadele olan biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması” dedi.

Yaprak bitiyle mücadele çalışmalarında uğur böceklerinin kullanılacağını dile getiren Bek, “Kullanacağımız uğur böcekleri 7 noktalı uğur böcekleri. 7 noktalı uğur böceği bir gün içerisinde yaklaşık 300 yaprak bitiyle beslenebilmekte. Aynı zamanda uğur böceklerinin larvalarıda yaprak bitlerinin üzerinde yoğun beslenme yaptıkları için hem ergin dönemleri hem de larva dönemleri yaprak bitleri mücadelede yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çevremizde çok ciddi popülasyona ulaşıp halkımıza sıkıntı veren halkta rahatsızlıklara sebep olan bu yaprak bitlerine karşı uğur böceğiyle mücadele sağlamış olacağız. Bu mücadelede kullanmış olduğumuz kimyasal ilaçların kullanım oranları ciddi şekilde düşecek. Böylelikle vatandaşlarımıza sağlıklı bir çevre sunmuş olacağız. Çevreyle barışık bir doğaya zemin sağlamış olacağız” diye konuştu.

Yaprak bitinin predatörü olan ve halk arasında uğur böceği veya gelin böceği olarak bilinen coccinellaseptempunctata üretilerek biyolojik mücadelenin sürmesi hedeflediklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Tuncel ise, “Bir uğur böceği ergini günde ortalama 300 adet yaprak biti tüketmektedir. Bu süreçte binlerce uğur böceği üreterek milyonlarca yaprak biti ile kimyasal ilaç kullanmadan mücadele etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.