‘Kuzum’ diyerek seslendiği tilkiler adeta onun yolunu gözlüyorlar

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Erol Pınarbaşı her gün eşinin mezarına gelen iki tilkiyi elleriyle etle besliyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesi Çepni kasabasında yaşayan Erol Pınarbaşı’nın tilkilerle olan yakınlığı görenlerin içini ısıtıyor. Adeta yolunu gözleyen tilkiler Pınarbaşı’nın mezarlığa gelmesiyle ortaya çıkıyor. Her gün eşinin mezarına gelen tilkilerin karnını bir güzel doyuran Pınarbaşı onlara Kuzum diyerek sesleniyor. Öte yandan tilkinin yemediği fazla etleri toprağa gömmesi dikkat çekti.

“Arabayı gördükleri zaman gelirler”

Erol Pınarbaşı, arabasını gördükleri zaman tilkilerin geldiğini söyleyerek, “Benim iki tane tilki var. Bu hayvanları besliyorum. Her gün sabah akşam gelirler. Et kemik getirdiklerimi veririm. Bunları beslerim, bunlar ile eğlenirim. Etleri götürüp götürüp saklıyor uyanık. Arabayı gördükleri zaman gelirler. Biri çok huylanıyor da diğeri hiç kaçmaz yanıma gelir” dedi.