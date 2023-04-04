Kuzuların, anneleriyle renkli buluşması

Amasya’daki TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde baharın habercisi sevimli kuzuların anneleriyle buluştuğu beslenme saati havadan dronla görüntülendi. O anlar yürekleri ısıttı.

Ağıl kapılarının açılmasıyla birlikte annelerine koşan kuzular için günün en lezzetli saati başladı. Hepsi aynı gibi görünse de birkaç dakika içinde koku ve sesleriyle birbirlerini bulan kuzular ile annelerinin renkli anları havadan dronla kaydedildi.

Çoklu doğum özelliğine sahip yerli ve milli Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği tesiste bu yıl 6 binden fazla kuzunun doğduğunu açıklayan işletme müdürü Muhammet Altıparmak, “Birbirlerine çok benzeyen kuzular ve anneleri koku ile sesleriyle tanıyıp 2-3 dakika içinde kavuşuyorlar” dedi.

İkizlik oranı yüzde 70’den fazla olan kuzuların ilk doğduğu andan itibaren anne şefkatiyle beslendiğine değinen Muhammet Altıparmak, bereketli geçen sezonda bir koyunun da altız yavruladığını söyledi.

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen Bafra ırkı koyunların 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillendiğini hatırlatan Altıparmak, bu türün et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çektiğini vurguladı.