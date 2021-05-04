Kuzey şeritli semender izleme çalışmaları başladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce’de Kuzey Şeritli Semender hayvanının izleme çalışmalarına başladı.

Düzce’de doğal hayatta çeşitli hayvanların izleme çalışmalarına devam eden Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bu sefer Kuzey Şeritli Semender hayvanının izleme çalışmalarına başladı. Özellikle Türkiye’nin kuzeyinde, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya’da yaşayan semender türünde ön ve arka bacaklar arasında gümüş şeritler bulunuyor. Karın tarafında ise herhangi bir lege bulunmuyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılı Düzce Biyolojik Çeşitlilik İzleme Projesi kapsamında Kuzey Şeritli Semender izleme çalışmalarına başladı. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde türün yayılış gösterdiği alanlarda izleme çalışmaları devam edecek.