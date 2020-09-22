Kuzey Kutbu buzullarında en düşük 2. seviye ölçüldü

Ulusal Kar ve Buz Merkezi’ne göre, Kuzey Kutbu’nda buz kütlesi 15 Eylül’de 3,74 milyon kilometre kareye ulaştı. Bu miktar bugüne kadar ölçülen en düşük 2. Seviye olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Kutbu buzullarının üçte ikisi yok olurken, buzul oranlarındaki düşüş on yıllardır devam ediyor. Greenpeace gemisi Arctic Sunrise, kampanyacılardan, aktivistlerden ve bilim insanlarından oluşan bir ekip ile buzulların erimesini belgelemek ve bölgedeki deniz yaşamını incelemek için Kuzey Kutbu’nda. Kuzey Kutbu’nda buz kütlesi 15 Eylül’de 3,74 milyon kilometre kareye ulaştı. Ulusal Kar ve Buz Merkezi’ne göre, bu miktar bugüne kadar ölçülen en düşük 2. Seviye olarak kayıtlara geçti.

Gemide bulunan Greenpeace İskandinav Okyanus Kampanyacısı Laura Meller, 30 Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi’ndeki dünya liderlerine seslenerek, "Buzulların hızla yok olması, gezegenimizin tükenmesine ne kadar yaklaştığımızın en üzücü göstergesi. Kuzey Kutbu eridikçe okyanus daha fazla ısıyı emecek ve hepimiz iklim krizinin yıkıcı etkilerine daha fazla maruz kalacağız. Kuzey Kutbu buz örtüsünün acil korunmaya ihtiyacı var. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi’ndeki dünya liderlerinin, iklim kriziyle mücadelede okyanusların rolünü anlamaları gerekiyor. Sağlıklı okyanuslar, okyanus tahribatı ve iklim krizinden etkilenen topluluklar için hayati öneme sahip. Gezegenimizin iklim kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak için 2030 yılına kadar okyanuslarımızın en az yüzde 30’unu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.