Kuzey Ege’de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Kuzey Ege’de dünden bu yana süren lodos fırtınası nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasındaki feribot seferleri iptal edilirken, bazı gemiler Edremit Körfezi’ne ve Sarımsaklı açıklarına sığındı.

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dev dalgalar evlerin bahçelerine kadar geldi. Bazı yük gemileri de Edremit Körfezi ve Sarımsaklı Plajı açıklarına demirledi. Ayrıca Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na düzenlenen feribot seferleri karşılıklı olarak hava ve deniz muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege’de rüzgarın hızı 90 kilometreyi geçti.