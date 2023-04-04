Kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yarın için bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmininde bulundu.

Günlük Hava Tahmin Raporu’na göre, yarın akşama kadar yağışların Bursa ve Bilecik illeri geneli ile Kütahya ilinin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı ön görülüyor. Hava sıcaklığı Bursa ve Bilecik ilinin kuzey kesimlerinde 4-7 derece, diğer merkezlerde ise 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgâr, güneyli yönlerden orta kuvvette, ilk saatlerde Eskişehir ve Kütahya illeri geneli ile Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamada, “Yarın (çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Bursa il merkezi ve Bursa ilinin kıyı kesimlerinde, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik illeri geneli ile Kütahya ilinin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” Denildi.