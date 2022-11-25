Kuvvetli sağanak yağış sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Bartın’da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yollar sularla kaplandı. Metrekareye 57 kilogram yağışın düştüğü kentte sürücü ve yayalar su birikintilerinin içinden geçerken zor anlar yaşadı.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar Bartın’da hayatı olumsuz etkiledi. Bartın kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar su birikintileri ile doldu. Orduyeri Mahallesi 190. Cadde üzerinde yamaçlardan gelen suların birikmesi nedeniyle sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerledi. Yolları kaplayan sular nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte sağanak yağış aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.