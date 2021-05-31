banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Çin'de artık 3 çocuğa izin var
Borsa neden yükselmiyor?
Borsa neden yükselmiyor?

Kuvvetli rüzgar dev ağaçları kökünden söktü

Bolu’da hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayan dev ağaçlar kökünden söküldü.

Çevre 31.05.2021, 15:06
Kuvvetli rüzgar dev ağaçları kökünden söktü

Bolu’da hafta sonu etkili olan kuvvetli rüzgara dayanamayan dev ağaçlar kökünden söküldü.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük ve Aladağlar mevkiilerinde bulunan dev ağaçlar kuvvetli rüzgardan etkilendi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaçlar köklerinden söküldü. Orman içinde bazı yolları kapatan ağaçların yetkililer tarafından kesimi yapılırken, yıkılan ağaçlarla ilgili tespit çalışması başlatıldı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu