Kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu

Bartın’ın Amasra ilçesine fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle dalga boyları 3 metreyi buldu. Balıkçı tekneleri limanlara sığınırken yük gemileri de liman dışında demir attı.

Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle Bartın’ın Amasra ilçesinde Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 3 metreye ulaştı.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar limana demirledi. Birçok yük gemisi de büyük liman arkasında demir attı. Aralıklarla sağanak yağışın da etkili olduğu ilçede hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.