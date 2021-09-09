Kuveyt, dev çöl lastiği mezarlığını geri dönüştürmeye başladı

Devasa çöplük alanı, bir yerleşim banliyösünden sadece 7 kilometre (4 mil) uzaktaydı. Sakinler, zararlı siyah duman çıkaran periyodik büyük yangınlardan rahatsız oldu.

Ancak bu ay sitede 25.000 yeni ev inşa etmek isteyen Kuveyt, tüm lastikleri geri dönüşüm çalışmalarının başladığı Suudi sınırına yakın Al-Salmi’deki yeni bir yere taşımayı bitirdi.

EPSCO Global General Trading geri dönüşüm şirketi tarafından işletilen bir tesiste, çalışanlar, parçacıkları kauçuk renkli döşeme karolarına basmadan önce hurda lastikleri ayırıyor ve parçalıyor.

EPSCO ortağı ve EPSCO CEO’su Alaa Hassan, “Fabrika, atılan eski lastikleri temizleyerek ve bunları tüketici ürünlerine dönüştürerek topluma yardım ediyor” diyerek, komşu Körfez ülkelerine ve Asya’ya da ürün ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

Şirket, Ocak 2021’de faaliyete geçen EPSCO tesisinin yılda 3 milyona kadar lastiği geri dönüştürebileceğini söyledi.

Hurda lastikler, hacimleri ve salabilecekleri kimyasallar nedeniyle dünya çapında büyük bir çevre sorunudur.

Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip bir OPEC üyesi olan petrol zengini Kuveyt, 2010’da 1,5 milyon olan araçlara sahipken, 2019’da yaklaşık 2,4 milyon araca sahipti.

Hükümet, El-Salmi’nin daha fazla fabrikanın planlandığı bir lastik geri dönüşüm merkezi olmasını umuyor.

Al Khair Group’un CEO’su Hammoud al-Marri, tüm lastiklerin yarısından fazlasını günde 500 kamyon kullanarak yeni sahaya taşıdı ve lastikleri piroliz adı verilen bir süreçle yakmak için bir fabrika açmayı planladığını söyledi.

Piroliz, çimento fabrikaları gibi endüstriyel fırınlarda kullanılmak üzere satılabilen bir tür yağ ve çeşitli endüstrilerde kullanılabilen karbon karası olarak bilinen bir kül üretir.