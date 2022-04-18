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Kutoğlu, "2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalmak durumundayız"

Zonguldak’ta Kömür Jeoparkı Çalışmaları konulu panelde konuşan Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalınacağını hatırlattı. Kutoğlu, "Yakın bir gelecekte üç beş sene içerisinde birtakım ekonomik düzenlemeler hayatımıza girecek. 2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalmak durumundayız" dedi.

Çevre 18.04.2022, 17:23
Kutoğlu, "2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalmak durumundayız"

Zonguldak’ta Kömür Jeoparkı Çalışmaları konulu panelde konuşan Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalınacağını hatırlattı. Kutoğlu, "Yakın bir gelecekte üç beş sene içerisinde birtakım ekonomik düzenlemeler hayatımıza girecek. 2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalmak durumundayız" dedi.

46. düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri dahilinde UNESCO Küresel Jeopark Ağı adayı Zonguldak Kömür Jeoparkı dolayısıyla bu yıl tema jeopark ve jeoturizm olarak belirlendi. Bu çerçevede "Zonguldak Kömür Jeoparkı Çalışmaları" konulu panel düzenlendi. AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen panele Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürü Gülsüm Yılmaz, Zonguldak Kömür Jeoparkı Kültür İşleri Sorumlusu Kürşat Coşkun, Maden Mühendisi ve Araştırmacı Yazar Ekrem Murat Zaman, Zonguldak Turizm Platformu Başkanı Muhammet Cuntay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri-Tanıtma Eski Genel Müdürü İrfan Önal konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu gerçekleştirdi.

"Üç beş sene içerisinde birtakım ekonomik düzenlemeler hayatımıza girecek"

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kutoğlu, dünyadaki gelişmeleri okumaya çalıştıklarını ifade etti. Kutoğlu, "Burada birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Dünyadaki gelişmeleri okumaya çalışıyoruz. Devletimiz üst makamları ülkemize olan etkilerini elbette ki analiz ediyorlar. Bunlarla ilgili stratejiler geliştiriyorlar. Bizler de yerel yöneticiler olarak bu sürecin kentimize olan etkilerini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu dönüşüm sürecinde yeşil ekonomi ve iklim değişiminin dayatmış olduğu bir takım önlemler söz konusu bütün dünyada. Biz yüzde 40 ticaretimiz Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Geri kalan yüzde 15-20 ABD ve gelişmiş ülkeler. Dolayısıyla onların iklim kriziyle ilgili almış oldukları kararları bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. Yakın bir gelecekte üç beş sene içerisinde birtakım ekonomik düzenlemeler hayatımıza girecek. 2023 yılından itibaren karbon vergisiyle karşı karşıya kalmak durumundayız. Yaşanan kriz nedeniyle kömür fiyatları, fosil yakıt fiyatları tavan yapmış durumda. Bu şu anda bizim için bir avantaj. Buna aldanmamak lazım. Kriz zamanları teknolojide önder ülkelerin yeni çözümler üretme noktasındaki hızlanmayı da beraberinde getirir" dedi.

"Zonguldak’ın 200 yıllık endüstriyel mirası var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri İrfan Önal, Zonguldak’ın 200 yıllık endüstriyel mirasıyla yeniden Türkiye ve dünya sahnesine çıkmasıyla ilgili fikirlerini paylaşarak şöyle dedi:

"Zonguldak’ın markalaşırken ve kalkınırken iletişim sürecine de 200. yılı baz aldım. 200. yılında endüstriyel mirasıyla Zonguldak yeniden Türkiye ve dünya sahnesine nasıl çıkabilir? Konusu üzerine fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Zonguldak aslında kömür madeninin üzerine kurulmuş şehir. Bir işçi memleketi olarak geçer. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e de tek tek işçi memleketi olarak miras kalmış şehirdir. Bizim 1930’lardan ve 1940’lardan sonraki serüvenimiz kalkınma sürecimiz bunu çok iyi destekler ama 200 yıllık süreçten burada bahsediyoruz. Bundan bahsederken özellikle günümüzde çok popüler olan hepimizde yer etmiş olan Endüstri 1.0, Endüstri 2.0, Endüstri 3.0 ve şu anda yaşadığımız Endüstri 4.0’la şehrimizi nasıl ilişkilendirebiliriz. Bu kalkınma sürecinde bundan da bahsedeceğiz."

Önal, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 takımının uzaya gönderdiği cep uydusunun önemine vurgu yaparak, "Zonguldak’ın kalkınma ve markalaşma sürecinde tam merkezde olduğunu kanıtlıyor bize. Çoğalması ve ileriye taşınması gerekiyor" diye konuştu.

Panel, diğer konuşmacıların da sunumları ile sona erdi. Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol üyelerinin yanı sıra davetliler de katıldı.

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