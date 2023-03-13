Kütahya’ya Mart karı

Kütahya’da aralıklarla yağan kar, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Gece başlayan ve sabahta devam eden kar yağışı sonrası, meyve bahçeleri eşsiz bir güzelliğe büründü.

Karla birlikte, Kütahya’nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu ve çiçek açan baden ağaçlarının karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Sadık Söylemez isimli vatandaş, "Mart ayında kar sürprizi ile karşılaşmak çok güzel bir duygu. Bilindiği gibi, bu sene kar yağışı yeterli derecede değildi. Martta yağan kar da bizleri sevindirdi. Ancak başta baden ağaçları olmak üzeri birçok meyve ağacı çiçek açtı. Don olursa çiçek açan meyve ağaçları zarar görür" diye konuştu.

Kütahya’nın yüksek kesimlerine yarın da hafif şekilde kar yağması bekleniyor.