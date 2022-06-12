banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Van Valiliğine ziyaret

Kütahya’nın sembolü vazo ve Atatürk anıtı işte böyle taşındı

Kütahya’da ’Kent Meydanı’ projesi nedeniyle şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı taşındı.

Çevre 12.06.2022, 09:41
Kütahya’nın sembolü vazo ve Atatürk anıtı işte böyle taşındı

Kütahya’da ’Kent Meydanı’ projesi nedeniyle şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı taşındı.

Kütahya Belediyesinin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen Zafer Meydanı projesi başladı. Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.

Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak.

Yorumlar (0)
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur