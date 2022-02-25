Kütahya’daki toplu oğlak ölümleri araştırılıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Arıca köyünde hayvancılık yapan Arif Kaburgalı’nın sürüsündeki oğlakların 30’u bir haftada telef oldu. Oğlak ölümleri ile ilgili Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü araştırma başlattı.

Gediz’e bağlı Arıca köyünde geçtiğimiz haftadan bu yana oğlaklarının öldüğünü söyleyen Arif Kaburgalı, oğlak ölümleri ile ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını ve ölen hayvanlardan ekipler tarafından numune alındığını belirtti. Hayvanlarının ölümü ile büyük zarara uğradığını söyleyen Kaburgalı, “İnşallah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü derdimize çare olur” ifadelerini kullandı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kaan Dönmez ise, ölen oğlaklardan alınan patolojik numuneleri İzmir’e gönderdiklerini belirterek, “Arıca köyünde vatandaşımızın 10 gündür toplu oğlak ölümleri gerçekleşiyor. Biz bu konuyu haber aldığımız ilk günden itibaren araştırmalarımıza başladık. Numuneler aldık. Araştırma için Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü’ne gönderdik. Oradan gelecek sonuçlara göre tedaviyi uygulayarak bu talihsiz oğlak ölümlerinin önüne geçmek istiyoruz” dedi.