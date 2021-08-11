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Kütahya’da yaralı alaca sansar tedavi altına alındı

Kütahya’da yaralı halde bulunan ve koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar tedavi altına alındı.

Çevre 11.08.2021, 18:15
Kütahya’da yaralı alaca sansar tedavi altına alındı

Kütahya’da yaralı halde bulunan ve koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansar tedavi altına alındı.

Kütahya Bahçe Dünyası sahipleri ayağından yaralı bir hayvanı fark ederek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ayağından yaralı halde buldukları alaca sansarı alarak tedavisinin yapılabilmesi için Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti. Tedavisinin ardından koruma altındaki türler arasında yer alan alaca sansarın yeniden doğaya salınacağı belirtildi.
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