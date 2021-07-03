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Kütahya’da ’Sarıkız’ tedirginliği

Kütahya’da, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ’Sarıkız’ örümceği (Camel spider) vatandaşları tedirgin etti.

Çevre 03.07.2021, 15:19
Kütahya’da ’Sarıkız’ tedirginliği

Kütahya’da, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan ’Sarıkız’ örümceği (Camel spider) vatandaşları tedirgin etti.

Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, Kütahya merkeze bağlı Gelinkayası köyü bölgesinde endişeye neden oldu.

Vatandaşlar, bölge sakinleri, bu tür örümceklerin yaz aylarında bölgede sıklıkla görüldüğünü ifade ettiler.

Yetkililer, "Halk arasında genellikle akrep ile karıştırılan Sarıkız örümceği eklembacaklı türüdür ve zehiri insan için ölümcül olabilir. 5-10 santimetre büyüklüğünde olabilen örümcek türü akrep ile karıştırılsa da, akrep de dahil olmak üzere pek çok böceği ve eti olan hayvanları yiyebilen bir türdür. Afrika’da çok görülen bu tür genellikle sıcak ve kurak bölgeleri sevmektedir" dediler.
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