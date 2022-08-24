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Kütahya’da sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Kütahya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Çevre 24.08.2022, 19:08
Kütahya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, Adnan Menderes Bulvarı ve Mithat Paşa Caddesi üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı. Vatandaşlar, "Sağanak yağmur bir anda sele dönüştü. Araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti, görevlilerin müdahalesi ile sel suları tahliye edildi" dedi.
Bu arada, sağanak yağmur nedeniyle 5 ayrı mahallede bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı.
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