Kütahya’da dolu yağışı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot köyünde yaklaşık 10 dakika boyunca dolu yağışı etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot Kötüyünde dolu yağışı etkili oldu. Yağmur ile başlayıp daha sonra doluya dönüşen yağışla köy beyaza bürüdü.

Dolu ve yağmurun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.