Kütahya’da badem ağaçlarının çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu

Kütahya’da badem ağaçları çiçek açtı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kütahya’da bu yıl sert geçen kışın ardından yerini güneş aldı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte, Hıdırlık ve Hisar bölgesinin eteklerindeki badem ağaçları beyaza büründü.

Arıların da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladığı görüldü.

Selahattin Sarı isimli vatandaş, soğuk geçen kışın ardından havaların ısınması ile birlikte badem ağaçlarının çiçek açmaya başladığını ifade etti. Önceki yıllar kış mevsimlerinin ılıman geçmesinden dolayı badem ağaçlarının Şubat ayının sonlarına doğru çiçek açtığını anımsatan Sarı, "Bilindiği gibi, bu yıl kış ayı çok soğuk sert geçti. Bu sebeple badem ağaçlarının çiçekleri yeni yeni uyanmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda dondan dolayı çiçekler döküldü. Bu yıl çiçeklerin zamanında açması sanki bol mahsulün habercisi" diye konuştu.

Bölge sakinleri, çiçek açan baden ağaçlarının dallarının fotoğraf çekmek bahanesiyle kırılmasına ise tepki gösterdi.