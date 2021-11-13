Kütahya’da 50 bin fidan bir ayda toprakla buluşturulacak

KÜMAŞ Manyezit, Kütahya’da bulunan Beşçam ocaklarındaki maden sahasını yeniden yeşertmek adına 50 bin fidanın dikim işlemlerine başladı. İlk etapta 3 bin fidan toprakla buluşurken, şirket 50 bin fidanı 60 bin metrekare hektar alana 1 ay sürede dikmeyi planlıyor.

Nitelikli manyezit cevher sektörünün önemli maden işletmecisi KÜMAŞ Manyezit, Kütahya Beşcam ocaklarındaki maden sahalarının rehabilitasyonu için fidan dikim faaliyetlerine başladı. Şirket, çevrenin gelecek nesillere devredilmesi gereken bir emanet olduğu bilinci ile kendi tarihindeki en yüksek sayıdaki fidan dikiminin yapılacağı proje kapsamında toplam 50 bin fidanın bölgeye dikilmesini sağlayacağı belirtildi.

İlk etapta 3 bin fidanın toprakla buluştuğu projenin devamında bu ay içinde 60 bin metrekare alanın tamamının yeşille buluşturulması planlanıyor. KÜMAŞ Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen fidan dikim etkinliğine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Hava Er. Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Murat Kırbaç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Mapeg Genel Müdür Yardımcısı Murat Halit Durceylan, Mapeg Denetim Başkanı Hasan Hüseyin Irgat ve 500’ün üzerinde şirket çalışanı ile çok sayıda davetli katıldı.

50 bin fidan dikimi için şirkete Kütahya halkı adına teşekkürlerini ileten Kütahya Valisi Ali Çelik, “Bir ülkenin temel milli güç unsurlarından orman varlıkları en kıymetli yeri oluşturmakla beraber yeraltı zenginlikleri, madenler de o ülkenin önemli değerlerinden bir tanesidir. Madenlerin açığa çıkarılma süreci pozitif bilimin öngördüğü gereklerle yerine getirildiği zaman, sürdürülebilir bir çevreyle uyumlu olması ve süreçlerin yakinen takip edilmesiyle sürdürülebilir bir madenciliğin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği gerçektir” diye konuştu.

“Maden alanlarımızı tekrar doğaya kazandırıyoruz”

Törende konuşma yapan KÜMAŞ Genel Müdürü Koçağa Türeoğlu, “OYAK’ın sürdürülebilirlik stratejileri ve KÜMAŞ Çevre Yönetim Sistemleri çerçevesinde, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya önem veriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele dahilinde enerji tüketimini azaltmak ve karbon ayak izimizi küçültmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon kapsamında geliştirdiğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ve iş süreçlerindeki iyileştirmeler önemli rol oynuyor. Bununla birlikte, atık ve su yönetimini etkin şekilde gerçekleştiriyoruz. Madencilik faaliyetlerimizde toprağın yapısının korumasına öncelik veriyor, maden alanlarımızı tekrar doğaya kazandırmak adına özverili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemize manyezit gibi büyük bir zenginliği kazandırırken, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz” dedi.