Kuşlar İklim Değişimi Yüzünden Bir Ay Erken Yumurtluyor

İki hafta önce Journal of Animal Ecology bülteninde yayımlanan yeni bir çalışma, pek çok kuş türünün yüz yıl öncesine artık bir ay daha erken yuva yapıp yumurtladığını gösteriyor. Son yapılan gözlemleri müze koleksiyonlarında saklanan asırlık yumurtalar ile karşılaştıran bilim insanları, ABD’nin Şikago şehrindeki kuş türlerinin yaklaşık üçte birinin ortalama 25 gün kadar erken yumurta bıraktığını belirlemişler. Araştırmacıların söyleyebildiği kadarıyla, bu durumun suçlusu iklim değişimi.



Field Müzesinde kuşlardan sorumlu müdür ve çalışmanın baş yazarı John Bates, “Yumurta koleksiyonları, zamanla değişen kuş ekolojisini öğrenmemiz yönünden harika bir araç” diyor. “Bu makalede eski ve modern veri dizilerinin birleştirilip yaklaşık 120 yıldır meydana gelen gidişatlara bakılması ve iklim değişiminin kuşları nasıl etkilediğine dönük çok ciddi soruların cevaplanmasına yardımcı olunması güzel bir şey.”

Bates, müzenin kuş koleksiyonları üzerinde çalışmaya kuşlar hakkındaki bir kitabı düzenledikten sonra karar vermiş. “Kuş koleksiyonumuzu tanıma fırsatı bulduktan sonra, bu koleksiyondaki verilerin ne kadar değerli olduğunu ve söz konusu verilerin nasıl modern koleksiyonlarda tekrarlanmadığını düşünmeye başladım” diyor.





Yumurta koleksiyonu, zeminden tavana uzanan dolaplarla dolu ufak bir odada duruyor. Dolapların her biri, çoğu yüz yıl önce toplanan binlerce yumurta içeriyor. Yumurtalar (daha doğrusu içindekiler yüz yıl önce uçup gitmiş yumurtaların temiz, kuru kabukları) ufak kutularda saklanıyor. Üzerlerinde ise genelde el ile yazılan ve hangi tip kuşa ait olduklarını, nereden geldiklerini ve gününe kadar ne zaman toplandıklarını belirten etiketler bulunuyor.



(Kaynak: Field Müzesi)