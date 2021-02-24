Kuşlar için ağaçlara elma astılar

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü, kış şartlarında kuşların aç kalmaması için ağaçlara meyve astı.

Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’ne giden gönüllüler, kuşların soğuk havada yiyecek bulabilmesini sağlamak amacıyla yanlarında getirdikleri elmaları ağaçlara astılar.

Bu zorlu kış şartlarında kuşların aç kalmaması için gönüllü arkadaşlarla çalışma yaptıklarını belirten Sude Naz Saçak , “Kuşların kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulamayacaklarını düşünerek bir çalışma başlattık. Tekir Mahallemize gelerek burada bulunan ağaçlara meyveler astık. Kış aylarında kuşlar soğuk hava nedeniyle aç kalıyor. Bizlerde bu meyveleri ağaçlara asıp, kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz. İyilik kazansın diyerek çıktığımız bu yolda ise projelerimiz devam edecek” dedi.