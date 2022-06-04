Kuşadası’nda dalgıçlar denizden 5 metrelik batık tekne çıkardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ’5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri’ çerçevesinde su altı temizliği yapıldı. Dalgıçlar, deniz altından 5 metrelik fiber batık tekne çıkartırken, tekne vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

5 Haziran Çevre Haftası nedeniyle Kuşadası’nda sualtı temizleme çalışması yapıldı. Güvercinada Mendirek bölgesinde gerçekleşen çalışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Güray Burhan Coşkun, AKUT Başkanı Tağmaç Saraçoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü katıldı.

Aydın Denizcilik Daire Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Sahil Güvenlik ve EKODOSD’un ortaklaşa düzenlediği sualtı temizliği etkinliği sırasında dalgıçlar deniz dibinde batık tekneye rastladı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında 5 metrelik batık tekneyi çıkardı. Temizlik çalışmalarına katılan AKUT üyeleri ise Yılancı Burnu’ndan uçuruma doğru halatlar sarkıtarak, araçlardan atılan çöpleri topladı. Toplanan çöpler, ip yardımıyla yukarı çıkarıldı.

Tonlarca Çöp Sergilendi

Deniz dibinden çıkarılan, araba lastiği, klozet, cam şişeler, plastik sandalyeler Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kamyonlara yüklenerek sahilde sergilendi. Denizden çıkan çöpleri gören vatandaşlar şaşkınlık içinde cep telefonlarıyla çöplerin fotoğrafını çekti.

"Denizlerimizi koruyalım"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, denizlerin temiz tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Denizlerimiz bizim için çok önemlidir. 5 Haziran Çevre Günü etkinlimizde su altı temizliği yaptık. Denizden yaklaşık 2 ton atık çıkarıldı. Hatta ilk kez fiber batık tekne bile çıkarıldı. Bu da bizleri ve çevrecileri üzdü. Çünkü burası bir turizm kenti. Denizi ve doğal güzelliği insanları cezbediyor. Gelecek nesiller için denizlerimizi ve yaşadığımız dünyayı korumalıyız” dedi.