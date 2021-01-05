Kuşadası'nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü, yollar göle döndü

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda gece yarısı 02.45'de başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Metrekareye yaklaşık 75 kilogram düşen yağışın etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı. Sokağa çıkma yasağına rağmen yolda olan iki araç bir anda şiddetlenen yağmur nedeniyle yolda kaldı. Kuşadası çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü trafiğe kapanırken, polis ve itfaiye ekipleri yolda önlemler aldı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası'nın bir bölümünde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'da yağmur nedeniyle bazı evlerin zemin katlarını su basarken, Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi'nin istinat duvarı park halindeki araçların üzerinde devrildi.

Bu arada, gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir genelinde önlemler aldı. Şehir içinde olumsuzlara anında müdahale eden ekipler su taşkınlarını önlemek için araçlarla ve personelle müdahale etti.