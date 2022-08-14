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Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu
Kuşadası’nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi.
Çevre 14.08.2022, 14:52
Kuşadası’nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi.
Deprem, sabah 06.24’te merkez üssü Kuşadası Körfezinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş evini terk ederek sahile akın etti. Hiçbir can veya mal kabı yaşanmazken depremin uğultusu bir apartmanda bulunan güvenlik kamerası mikrofonuna saniye saniye yansıdı.