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Kuş türlerinin yarısı Hersek Lagününde

Altınova Lagününde kıyılarında, Çulhagiller Familyasından Çulhakuşu "Remiz Pendulinus" gözlemlenerek kuş türü sayısı 233’e çıktı. Böylece Hersek Lagününde Türkiye’deki 470 kuş türünün 233’ünü gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca lagünde 11 yıl aradan sonra Kır Baykuşu gözlenip kayıt altına alındı.

Çevre 09.02.2021, 11:06
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Kuş türlerinin yarısı Hersek Lagününde

Altınova Lagününde kıyılarında, Çulhagiller Familyasından Çulhakuşu "Remiz Pendulinus" gözlemlenerek kuş türü sayısı 233’e çıktı. Böylece Hersek Lagününde Türkiye’deki 470 kuş türünün 233’ünü gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca lagünde 11 yıl aradan sonra Kır Baykuşu gözlenip kayıt altına alındı.

Ulusal ve uluslararası kuş gözlemcileri, kuş fotoğrafçıları ve doğaseverlerin, nadir türlere ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagününe ilgilerinin her geçen gün arttığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hersek Lagünü, sadece bölgemizin değil ülkemizin de en önemli sulak alanı olma yolunda ilerliyor” dedi.

“FLORA VE FAUNA ZENGİNİ”

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül Hersek Lagününde yapılan son gözlemler ve elde edilen bulgularla ilgili açılama yaptı. Bülbül, “Göl, deniz ve bataklık gibi su ekosistemlerinin yanı sıra, çevresinde çayır ve orman ekosistemlerini de bünyesinde bulunduran Hersek Lagünü flora ve fauna zenginliği ile dikkat çekmektedir. Yüzeyi 152 hektar olmak üzere etrafındaki arazilerle toplamda 200 hektar bir alana sahip olan Lagün yerleşik kuşların olduğu kadar, göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir.

Son çalışmada lagün kıyısındaki çalılıklarda gözlenen Çulhagiller Familyasından Çulhakuşu "Remiz Pendulinus" ile Hersek Lagünü kuş türü sayısı 233’e çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içerisinde gözlenen yaklaşık 470 kuş türünün yarısına yakındır. Ayrıca Hersek Lagünü e-bird kayıtlarına bakıldığında Türkiye sulak alanları arasında tür sayısı açısından ilk 15’tedir.

Kış aylarında aşırı soğuktan ve buzlanmadan etkilenen çoğunlukla su kuşları, Kuzey Avrupa’dan güney bölgelerine inerler. Bu bağlamda beslenme ve barınma açısından oldukça elverişli sulak alanlarımız göçmen kuşlar tarafından tercih sebebidir. Hersek Lagününün güney-batı kıyısındaki tuzcul bataklık bitkileri arasında 2010 yılı şubat ayı başlarında görülen Baykuşgiller Familyasından Kır Baykuşu "Asio Flammeus" tam 11 yıl sonra yine aynı bölgede gözlenip kayıtlara geçirilmiştir” dedi.
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