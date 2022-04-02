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“Kuş Oteli” Hersek Lagünü turistlerin ilgi odağı oldu

Yıl boyunca binlerce kuşun konaklamak için kullandığı için “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuş Otelini geçtiğimiz yıl yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti.

Çevre 02.04.2022, 12:37
“Kuş Oteli” Hersek Lagünü turistlerin ilgi odağı oldu

Yıl boyunca binlerce kuşun konaklamak için kullandığı için “Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuş Otelini geçtiğimiz yıl yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti.

Osmangazi Köprüsü yapımı sırasında verilen kavisle doğal hayatın korunduğu 152 hektarlık Hersek Lagünü’nün eşsiz güzelliği ziyaretçilerini büyülüyor. “Kesin korunacak hassas alan” olarak tescillenen lagünde şu ana kadar 240 çeşit kuş türü tespit edildi. 2020 yılında açılan Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nin ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bölgeyi 2021 yılında yaklaşık 22 bin kişi ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin lagüne ilgisinin arttığını belirtti. Aylık binin üzerinde turistin Hersek Lagünü’nü gezdiğini dile getiren Oral, “Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan Afrika-Avrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması popülasyon artışını sağlıyor. Biz de bu değere sahip çıkmak için Türkiye’nin tek tapulu gölünün çehresinde düzenleme çalışmaları yaptık. Türkiye’nin ilk ve tek engelliler ve ailelerine hizmet veren erişilebilir korunan alan olarak tasarlanan lagünde, 2021 yılında yapılan ziyaretlerin oranları bizleri memnun etmiştir. Önümüzdeki yıllarda yapacağımız çalışmalar ile bu rakamların daha da yukarıya çıkacağına inancımız tamdır” diye konuştu.

Hersek Lagünü’nün üreme için gelen yaz göçmen kuşları için de uygun bir yaşam alanı sunduğunu ifade eden Oral, denizle göl arasındaki kıyı şeridinde koloni halinde üreyen kuş türlerinin olduğunu kaydetti.

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