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Kuş gözlemi tutkusu genç yaşta 318 türe ulaşmasını sağladı

Bugüne kadar 318 tür gözlemi bulunan 15 yaşındaki genç kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu, Türkiye’de daha önce gözlemlenmemiş türleri tespit ederek kayıt altına almayı hedefliyor.

Çevre 07.03.2022, 09:32
Kuş gözlemi tutkusu genç yaşta 318 türe ulaşmasını sağladı

Bugüne kadar 318 tür gözlemi bulunan 15 yaşındaki genç kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu, Türkiye’de daha önce gözlemlenmemiş türleri tespit ederek kayıt altına almayı hedefliyor.

6 yıl önce başladığı kuş gözlemciliğinde büyük başarılar elde eden lise öğrencisi Çağan Abbasoğlu, çalışmalarıyla genç yaşına rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Saint-Joseph Fransız Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Abbasoğlu, kuş gözlemi için Türkiye’nin birçok iline ailesi ile giderek günde 10 saate varan gözlemler yapıyor. İngilizce ve Fransızca bilen Abbasoğlu, yabancı kaynaklardan da yararlanarak kendisini geliştiriyor. Abbasoğlu, gözlem için tercih ettiği noktalardan birisi olan Hersek Lagünü’nde de çok sayıda nadir kuş gözlemleyerek kayıtlara ekledi.

Babasının arkadaşları ile başladığı kuş gözlemine tutku ile bağlanan Abbasoğlu, nadir kuş gözlemleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemlerde yaptığı nadir kuş gözlemlerine değinen Abbasoğlu, “Mesela Sibirya kazı, Türkiye’de 4 yıl sonra ilk defa kaydedildi. Kadife ördeği geçen ay bulduk. Marmara Denizi’nde 100 yıl sonra ilk kez kaydı oldu. Kızıl boyunlu batağan, büyük kum kuşu gibi nadir türleri burada gözlemleyebildik. Alanın potansiyeli çok yüksek. Daha nadir türler çıkacaktır. Benim de gelişmemde katkısı olan alanlardan birisi. Bu güne kadar burada 15-20 gözlem yaptım diye tahmin ediyorum. Bu alan için yeni iki tür bulduk. Bir tanesi Yalova için de yeni bir türdü” diye konuştu.

“Doğru zamanda, doğru yerde olmaya çalışıyorum”

Kadife ördeği, sis oluşmasından dolayı kara yaklaşabileceğini tahmin ederek bulduğunu anlatan Abbasoğlu, gözlem için uygun şartları aradığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Hava durumlarını takip ediyorum, sıcaklıkları. Avrupa’daki sıcaklıkları takip ediyorum. Bu şekilde doğru zamanda, doğru yerde olmaya çalışıyorum. Mesela Rumeli Feneri’nde göç zamanı çok iyi şeyler yakalanabiliyor. Ben de nadir türler yakalamıştım. Bunun dışında Samsun’da, Hatay’da gözlemler yaptım. Türkiye’de 318 tür gördüm şu ana kadar ve artırmaya çalışıyorum. İyi bir gözlem 7-8 saat bazen de 10 saat sürüyor. Bu sürede sürekli olarak alanı taramaya çalışıyorum.”

Finlandiya’dan esen bir rüzgarla nadir türü buldu

Genç yaşta kendisi gibi fazla aktif gözlemcinin bulunmadığını dile getiren Abbasoğlu, bundan sonraki en büyük hedefinin Türkiye’da daha önce gözlemlenmemiş yeni tür bulmak olduğunu dile getirerek, “Hedefim, Türkiye’de olmayan bir türü bulmak. Komşu ülkelerde olmayan türler çıkıyor. Onları arıyorum. Yakın zamanda Romanya’da sarı gagalı dalgıç göründü. İsrail’de sarı yanaklı ördek görüldü. Kıbrıs’ta maskeli martı görüldü. Bunlar Türkiye’de olmayan türler. Bunları arıyorum. Kuşçuluğun en önemli noktalarından birisi doğru yerde doğru zamanda olmak. Bu şekilde komşu ülkelerin kayıtlarını takip ediyorum. Bu daha çok nadir tür getiriyor. Kuzey gümüş martısını bu böyle getirdi. Yabancı ülkelerdeki kayıtları takip edip Finlandiya’da esen bir rüzgarla buldum” dedi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Abbasoğlu’nun özel bir gözlemci olduğunu yetenekle çalışmasının bu konuda kendisini ilerlettiğini ifade etti. Bülbül, genç gözlemcinin gittiği yerde ön hazırlık yaptığını dile getirerek, “Böylelikle diğer kuşçulardan farkı ortaya çıkıyor. Nadir türleri, daha çok ve fazla buluyor. Alana da çok değerli ve kıymetli sonuçlar veriyor” diye konuştu.

Çağan’ın babası Prof. Dr. Latif Abbasoğlu ise 15-20 bin deniz kabuğu koleksiyonu olan oğlunun doğaya hep meraklı olduğunu anlattı. 6 yıldır yaptığı kuş gözlemciliğiyle Çağan’ın kendisini bulduğunu kaydeden Abbasoğlu, şöyle konuştu:

“Yaşamak demek doğayla iç içe olmak, çevreye duyarlı olmak demek. İnsanı sevmek demek. Bu annesi ve beni mutlu ediyor. Biz de ona olabildiğince destek oluyoruz. Arazi yapıyoruz beraber. Onun kuş görebileceği yerlere çıkıyoruz. Bu tutku haline aldı. Tutku, sabır, merak ve çalışma. Çağan’da bunun dördü de var. Bu dördü bir araya gelince ortaya iyi bir kuşçu çıkıyor.”

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