Kuş Cenneti fotoğraf tutkunlarını bekliyor

UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti fotoğraf sanatçılarını bekliyor.

Şehir merkezine 30 kilometre mesafede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 359 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip böylesine önemli bir alanda fotoğraf çekiminin yasak olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, onlarca kuş türünün üreme alanı olan deltanın araç trafiğine kapalı olduğunu söyledi. Başkan Demir, “Samsun Valiliği Mahalli Sulak Alan Komisyonu’nun 04.10.2017 tarihli kararına göre bölge araç trafiğine kapatılmıştır. Manda ve sığır sahipleri dışında ziyaretçilerin SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmelerinin sağlanması hususu karara bağlanmıştır” dedi.

Başkan Mustafa Demir, dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi’nde yer alan bölgenin tanıtımı için her türlü çalışmanın yapıldığını, doğa fotoğrafçılarının bölgeye gelmeleri ve buranın eşsiz güzelliklerini herkese göstermeleri için de azami gayret gösterildiğini vurgulayarak, “Samsun Valiliğimizin 16.07.2018 tarihinde internet sitesinden de duyurduğu gibi Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alan taşıt trafiğine kapatılmıştır. Araç trafiğine kapatılan alan en hassas doğal yaşamın gözlendiği bölgedir. Trafiğe kapatılması kararı ise belediyemize has bir karar değildir. Ziyaretçilerin ister kendi bisikletleri, isterlerse SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmeleri ve fotoğraf çekmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Kaldı ki, trafiğe kapatılan alan 1. derece SİT, yaban hayatı geliştirme sahası ve RAMSAR sınırı içerisinde yer almaktadır. Bu bölge 21 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak da ilan edilmiştir” diye konuştu.