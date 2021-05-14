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Kuş cenneti Düden Gölü’nde flamingolardan görsel şölen

Konya’da bulunan Düden Gölü üzerindeki flamingoların dans edercesine uçtuğu anlar görsel şölen oluşturdu.

Çevre 14.05.2021, 13:15
Kuş cenneti Düden Gölü’nde flamingolardan görsel şölen

Konya’da bulunan Düden Gölü üzerindeki flamingoların dans edercesine uçtuğu anlar görsel şölen oluşturdu.

Konya’nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, yüzlerce göçmen kuşa konaklama, barınma ve ev sahipliği yapan, 1992 yılında da sit alanı olarak korunmaya başlanan 860 kilometrekare alana sahip kuş cenneti Düden Gölü’ndeki flamingolar, iklim değişikliği sebebiyle bu yıl sulak alanlara erken geldi. Kasım ayı sonlarına kadar bölgede kalması beklenen filamingolar, FPV Drone Pilotu Hasan Kocabaş tarafından havadan görüntülendi. Pembe renkleri ile kolay fark edilen flamingoların Düden Gölü üzerinde dans edercesine uçması görsel şölen oluşturdu.

Düden Gölü, flamingo, kılıçgaga, Macar ördeği, büyük cılıbıt, dikkuyruk, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 kuş türünü barındırıyor.
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