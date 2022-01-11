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Kuruyan Marmara Gölüne hayat verecek proje başladı

Yaşanan küresel ısınma ve kuraklık sonucu kuruyan, bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Manisa’daki Marmara Gölüne yeniden hayat verecek proje İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi için başlayan projede ekosistemi yeniden tesis ederek, mevcut olan flora ve faunanın korunup geliştirilmesi ve sürekliliğinin devam ettirilmesi amaçlanırken, oluşan su açığının da yok edilmesi hedefleniyor.

Çevre 11.01.2022, 13:24
Kuruyan Marmara Gölüne hayat verecek proje başladı

Yaşanan küresel ısınma ve kuraklık sonucu kuruyan, bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Manisa’daki Marmara Gölüne yeniden hayat verecek proje İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi için başlayan projede ekosistemi yeniden tesis ederek, mevcut olan flora ve faunanın korunup geliştirilmesi ve sürekliliğinin devam ettirilmesi amaçlanırken, oluşan su açığının da yok edilmesi hedefleniyor.

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinin güneyinde bir alüvyal set gölü olan ve 2017 yılında ’Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan’ ilan edilen Marmara Gölü yaşanan kuraklık ve küresel ısınmanın etkisiyle tamamen kurudu. Kuruyan Gölü kurtarmak için önemli bir projeyi hayata geçiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü kuruyan gölün çevresini ağaçlandırarak, hem vahşi sulamanın önüne geçmeyi hedefliyor hem de tahrip olan flora ve faunayı yeniden hayata geçirmeyi amaçlıyor. Civar köylerden sezonluk işçilerle başlatılan proje kapsamında göl havzasının etrafına farklı ağaç türlerinin fidanları dikilmeye başlandı.

Toplamda 764 hektar alanda 900 binin üzerinde fidan dikilecek

Manisa Valiliği koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünün genel müdürlükleri tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kuruyan gölün eski günlerine döndürülmesi amaçlanıyor. Göl ve havzasındaki ekosisteminin yeniden tesis edileceği projede, mevcut olan flora ve faunayı tekrar tesis edilip, korunarak geliştirilecek ve sürekliliği devam ettirilecek. Gölde oluşan su açığının da bu faaliyetlerle yok edilmesi amaçlanıyor. İlk etapta 65 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başlarken, 20 bin selvi 65 bin dişbudak olmak üzere toplam 85 bin fidan dikilecek. 2022 yılı sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde de 150 bin fidan daha dikilerek 165 hektar daha ek olarak ağaçlandıracak. Toplamda 764 hektar alanda 900 binin üzerinde fidan dikerek ağaçlandırmanın tamamlanması hedeflenen alanda kuş popülasyonunun sürekliliğini sağlamak için farklı tür kuşların yumurtlama alanlarının da yeniden oluşturulması gerçekleştirilecek.

"Proje sayesinde gölün su tutma seviyesi artacak"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, "Manisa Valiliğimizin koordinasyonunda Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Bölge Müdürlüğümüzün genel müdürlüklerinin işbirliği protokolü kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Bu faaliyetin sonunda, bozulan doğal yapısını ve dengesini kaybolan su miktarını tekrar geri kazanmayı hedeflemekteyiz. Bu yıl itibariyle bir ay önce başladığımız çalışmalarda 65 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması başladı. Ocak ayında 20 bin selvi 65 bin dişbudak olmak üzere 85 bin fidan dikilecek. 2022 yılı sonbahar ve 2023 ilkbahar döneminde de 150 bin fidan daha dikilerek 165 hektar daha ek olarak ağaçlandıracağız. Toplamda burada 764 hektar alanda yaklaşık 900 bin adet fidan dikmeyi hedeflemekteyiz. Proje tamamlandığında buranın doğal flora ve faunası yerine gelmiş olacak. Mevcut türler korunmuş, genişletilmiş ve sürekli hale getirilmiş olacak. Burada geçmiş dönemlerde kuş popülasyonunun çok yüksek olduğu, yumurtlama alanlarının yok olduğu ve tahrip edildiği söylenmekte. Bu dikimler sayesinde kuşların da tekrar yuvalarına dönemsi sağlanacak ve gölün su tutma kapasitesi artırılacaktır" dedi.

"Orman köylüsüne de gelir sağlanıyor"

Yaptıkları çalışmada sezonluk işçilerin çevredeki orman köylülerinden alındığını anlatan Demir, "Ormancılık faaliyetlerinde bizim öncelikli hedefimiz orman köylüsünü işlevlendirmek ve dikim alanlarında bu insanlarımızı çalıştırarak gelir elde etmelerini sağlamak. İlk hedefimiz bu. Bu nedenle orman köylümüzü ilk olarak çalıştırıyoruz. Manisa ve İzmir’de yaptığımız tüm faaliyetlerde öncelikle orman köylüleri fidan dikim faaliyetinde bulunmakta. Burada da aynı durum söz konusu. Orman köylümüz burada çalışarak evlerine gelir elde etmekteler" diye konuştu.

"Gölün sadece sulak alan bölgesi ağaçlandırılacak"

Dikim çalışmalarında 13 farklı türden ağacın kullanılacağını ve karışık bir orman yapısının sağlanacağını anlatan Demir şunları söyledi: "Burada dikilen fidanlar yörenin yetişme ortamına uygun olan, suya ve tuza dayanıklı olan türler tercih ediliyor aynı zamanda yöre halkına gelir getirecek türler tercih ediliyor. Mahlebinden sumağına, iğdesinden sedirine dişbudağından alıçına değişik 13 farklı tür dikimi yapılacak. Burada farklı bir orman yapısı karışık bir orman yapısı tesis edilecek. Suyun etkisini azaltmak için drenaj kanalları oluşturulacak. Aynı zamanda bu alanın tamamının ağaçlandırılacağı düşünülüyor böyle bir şey yok. Sadece Marmara Gölünün hassas koruma alanı, sulak alan bölgesi dikime konu. Diğer alanlar su tutma kapasitesini artırmak için tekrar aynı şekilde muhafaza edilecek."

"Gölümüz tarlaya döndü"

Fidan dikim işleminde çalışan orman köylülerinden Fatma Yavuzer, "Çiftçiyiz. Gölün çevresine selvi ve dişbudak ağacı dikiyoruz. Gölün kurumasına çok üzüldük. Bütün hayvanlar buradan su içiyordu" derken, Şengül Üstün ise, "Biz çok üzüldük. Bir kaç sene önce dağlardan buraya bakardık manzara çok güzeldi. Burada balıkçılık yapılıyordu. Çevre köyle balıkçılıkla kalkınıyordu. Sonra bu hale geldi. Keşke eski haline gelse göl tarla olmuş. Su vardı buralarda. Burada hem ağaçlandırma yapıyoruz hem de gelir sağlıyoruz. Allah razı olsun şeflerimizden biz sezonluk işçiyiz. Kışın çalışıyoruz evimize para götürüyoruz" dedi. Nermin Çalayır isimli çalışan da, "Geçimizi bu şekilde sağlıyoruz. Evimize ekmek götürüyoruz. Sağ olsunlar devamlı iş veriyorlar" şeklinde konuştu.

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