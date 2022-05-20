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Kuruyan Bervi Gölü yağışlarla yeniden canlandı

Elazığ’da Hazar Baba Dağı eteğinde 2000 rakımda bulunan ve geçen sene kuruyan Kurudolu (Bervi) Gölü, bu sene yağışlarla yeniden canlandı. Gölün dron ile geçen yılın mayıs ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali yağışların etkisini gözler önüne serdi.

Çevre 20.05.2022, 10:30
Kuruyan Bervi Gölü yağışlarla yeniden canlandı

Elazığ’da Hazar Baba Dağı eteğinde 2000 rakımda bulunan ve geçen sene kuruyan Kurudolu (Bervi) Gölü, bu sene yağışlarla yeniden canlandı. Gölün dron ile geçen yılın mayıs ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali yağışların etkisini gözler önüne serdi.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Hazar Baba Dağı eteğinde 2000 rakımda bulunan ve kuş bakışı kalbi anımsatan Bervi Gölü, geçen sene ülke genelinde yağışların az olması sebebiyle kuruyarak hayvanların otlak bölgesi haline geldi. Bu seneki yağışlarla birlikte yeniden canlanan göl, kınalı yaban ördekleri, martılar ve çeşitli yaban hayvanlarına yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye’nin tektonik gölleri arasında bulunan Hazar Gölü manzarasına da sahip olan Bervi Gölü, güzelliği ile doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Gölün dron ile geçen yılın mayıs ayında çekilen görüntüsü ile yeni çekilen şimdiki hali yağışların etkisini gözler önüne serdi.

Hayvanları otlatmak amacıyla göl kenarına getirdiklerini belirten sürü sahibi Ali Arslan, “Geçen sene göl kurumuştu, bu sene yağmur dolayısıyla epeyi doldu. Geçen sene kuruyarak hayvanlara otlak olmuştu. Burası çok güzel bir yer. Başka memleketten burayı görmek ve gezmek için gelenler oluyor. İnsanlar Hazar Baba’ya geliyor. Oradan da burayı ziyaret ediyorlar. Biz buraya köyümüzden geliyoruz. Zaten burası bizim köye bağlı. İnsanlar buraya gelerek video ve fotoğraf çekiyor. Herkesin buraya gelmesini isteriz” dedi.

Gölün güzelliklerinin sürekli olduğunu aktaran sürü sahibi Ali Galip Arslan ise, “Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Bu göl kuruduğunda buranın tadı tuzu kalmıyor. Bu gölde su olduğu zaman 3-4 ay idare ediyoruz. Bu yağmurlarda biraz birikim oldu. Buraya vatandaşlar araçlarıyla gelip, piknik yapıp gidiyorlar. Burada hayvancılık yapanlar da oluyor. Ama vatandaşlar temmuz ve ağustos ayında daha çok geliyorlar” ifadelerini kullandı.

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