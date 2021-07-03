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Kurucaşile’de hortum dehşeti amatör kamerada

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum dehşeti amatör kameraya anbean yansıdı.

Çevre 03.07.2021, 20:52
Kurucaşile’de hortum dehşeti amatör kamerada

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum dehşeti amatör kameraya anbean yansıdı.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağış ve fırtınayla birlikte Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde deniz üzerinde hortum oluştu. Sahilden net bir şekilde izlenen hortum yaklaşık 20 dakika sürdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Geniş bir alandan izlenebilen hortum 20 dakikanın ardından denizin üzerinde kayboldu.
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