Kurubaş Geçidi’de sis trafiği olumsuz etkiledi

Van’da, akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam yağmur, yüksek kesimlerde yerini sisle birlikte kara bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi’nde sis etkili olurken, aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak yollarına devam etti.