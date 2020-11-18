Kurtlardan kaçan ceylanı ormancılar kurtardı

Karabük’te kurtların saldırısından kaçak ceylanı ormancılar kurtardı.

Yenice ilçesinde bağlı Fındıkaltı bölgesinde kurtların saldırısına uğrayan ceylan, kayanın üzerine çıktı. Bu sırada bölgede bulunan ormancılar, kurtların saldırdığı ceylanı kurtarırken, kurtları da bölgeden kovaladı. Kurtlar gidene kadar ceylanın yanında duran ormancılar, ceylanın uzaklaşmasıyla bölgeden ayrıldı.