Kurt sürüsünün yılkı atını parçalayarak yedikleri anlar kamerada

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sandıklı Şube Şefliği çalışanları kurt sürüsünün beslendiği anları saniye saniye kayıt altına aldı. Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’nda çekilen görüntülerde 8 üyeden oluşan kurt sürüsünün telef olan yılkı atını parçalayarak yedikleri gözlendi. Görüntülerde sürünün bir taraftan beslenirken, diğer taraftan ise tedbiri elden bırakmadıkları ve sürekli çevrelerini gözlemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, ortaya çıkan görüntüler ise geniş bütçeler ile çekilen hayvan belgesellerini aratmadı.