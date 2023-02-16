Kurt sürüsü böyle görüntülendi

Ardahan’ın Posof ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.

Bölgede yaşanan çetin kış şartları yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde kent genelinde etkili olan soğuk hava ve ardından görülen kar yağışı nedeniyle aç kalan kurtlar, yiyecek arayışına girdi. Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Özbaşı köyüne inerek yiyecek arayan 4 kurt, ilçeden köyüne giden Posof Doğal Hayatı Koruma Dernek başkanı Cahit Polatoğlu tarafından görüntülendi.

Polatoğlu, Posof merkezden köyüne giderken yolda rastladığı Kurtları görüntülemek için aracından indiğini söyledi. Yaklaşık 400 metre uzaklıkta ve karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülediği Kurtlara yiyecek vermek için köyüne dönen Polatoğlu, daha sonrada o bölgeye tekrar giderek yanında getirdiği yiyecekleri araziye bıraktı.