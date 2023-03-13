Kurt kapanına kapılarak patisi kopan köpek tedavi altına alındı

Muş’ta doğada yem ararken patisi kurt kapanına takılarak kopan köpek, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine getirildiği il merkezinde tedavi altına aldı.

İddiaya göre olay, Korkut ilçesine bağlı Çalaplı köyünde meydana geldi. Doğada yiyecek ararken ayağı kurt kapanına takılarak kopan köpek, köylüler tarafından bulunup köye getirildi. Duyarlı vatandaşlar tarafından SOHAYKO Derneğine gönderilen ihbar videoları ve fotoğraflar üzerine köpek köyden alınarak Muş merkezde bulunan Pet Akademi Veteriner Kliniğine getirildi. İlk tedavisinin ardından ameliyat için hazırlıklar yapıldı. Ameliyata uygun duruma getirilince cerrahi operasyon yapıldı. Burada veteriner hekim tarafından ‘Maske’ ismi verilen köpek, uygulanan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, kendilerine gelen ihbar üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Derneğimize bir ihbar geldi. Çalaplı köyünde yaşayan duyarlı bir vatandaş, derneğimiz ile iletişime geçti ve köylerinde ayağı kopmuş bir köpeğin video ve fotoğraflarını bizimle paylaştı. Dostumuzun videoları gelir gelmez harekete geçtik. İstanbul’a götürmek için çalışmalara başladık ama durumu acil olduğu için Muş merkezde bulunan Pet Akademi Veteriner Kliniğine aldırdık. Köy yollarının kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı Muş İl Özel İdaresi ve İl Jandarma Komutanlığı, köpeğin kurtarılması için çok çaba sarf etti. Dostumuz tekrar yaşadığı yere ona bakan insanlara dönecek” dedi.

Maske ismi koyduğu köpeğin ameliyatını yapan Veteriner Hekim İlyas Belik de ameliyatın başarılı geçtiğini ifade ederek, “12 Şubat’ta SOHAYKO Derneğinden bize bir telefon geldi. Çalaplı köyü kırsalında bir köpeğin ayağı kurt kapanına kapılarak kopmuştu. Bizde harekete geçerek gerekli ilk müdahaleleri yaptık. Gerekli tahlilleri yaptıktan sonra ameliyat masasına aldık. Ameliyatı gayet başarılı geçti. Şu an sağlık durumu gayet iyi. ‘Maske’, buradaki tedavisi sonrası İstanbul’a nakledilecek, orada gerek görülmesi durumunda protez bacak takılacak” şeklinde konuştu.