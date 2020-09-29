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Kurt Gölü, eşsiz doğası ile görenleri mest ediyor

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA BULUNAN KURT GÖLÜ, EŞSİZ DOĞA MANZARASI İLE GÖRENLERİ MEST EDİYOR.

Çevre 29.09.2020, 13:05
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Kurt Gölü, eşsiz doğası ile görenleri mest ediyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda bulunan Kurt Gölü, eşsiz doğa manzarası ile görenleri mest ediyor.

Reşadiye ilçesi Kızılcaören beldesinde çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı olan Kurt Gölü, doğa manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe bürünen Kurt Gölü piknikçilerin yanı sıra kampçıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Bölgeye çevre illerden gelenler eşsiz doğa güzelliği ve temiz havasını ile bol bol oksijen depoluyor. Hafta sonlarında Reşadiye’den, çevre köylerden ve illerden gelen birçok insan piknik yapmak için Kurt Gölü’nü tercih ediyor.

Mehmet Alp Bayrak, internetten keşfettiği göle Sivas’tan kamp yapmaya geldiklerini ifade ederek, “Doğa harikası bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Kamp kurmak için uygun bir alan. İki gündür burada kamp yapıyoruz, bir hafta kalmayı planlıyoruz” diye konuştu. Alper Bayrak da doğası için tercih ettikleri göl kenarında kamp yaparak güzel günler geçirdiklerini söyledi. Yöre sakinlerinden Adem Er ise Tokat’tan ve çevre illerden tatil yapmak için gelenlerin kamp yaptığını belirterek, “Buraya gelenler memnun kalıyor. Çoğu kişi burayı bilmiyor. Yayla turizmi açısından burası mükemmel” diye konuştu.

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