Kurt Gölü buz tuttu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde buz tutan Kurt Gölü havadan görüntülendi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda bulunan Kurt Gölü, eşsiz doğa manzarası ile görenleri mest ediyor. Kızılcaören beldesinde çevresi çam ormanlarıyla kaplı olan Kurt Gölü, yaz-kış ayrı güzelliğe bürünüyor. Kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplanan gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Piknikçilerin yanı sıra kampçıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alan göl, doğa güzelliği ile görenleri mest ediyor. Yaz aylarında piknikçilerin akın ettiği göl, soğuk hava ve Pandemi dolayısı ile en sessiz günlerini yaşıyor.

Yöre sakinlerinden Tekin Dede, 1600 rakımlı ormanlık alanda bulunan doğa harikası gölün tamamen buz tuttuğunu söyledi. Dede, yaz aylarında piknikçilerin akın ettiği gölün kış ayında sessizliğe büründüğünü belirterek, “Çevre il ve köylerden yazın buraya rağbet çok oluyor. Yani gelenlerimiz piknik amaçlı, doğayı seviyor, doğamız çok güzel” dedi.