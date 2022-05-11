Küresel Isınma Kurultayı’nın 17’ncisi İzmir’de yapılıyor

17. Küresel Isınma Kurultayı, bu yıl İzmir’de düzenlenecek. 12 Mayıs Perşembe günü İZFAŞ’ta gerçekleştirilecek kurultayda, “Daha Yaşanabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz” mottosu masaya yatırılacak.

Küresel Isınma Kurultayı Komitesi, dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden iklim krizine karşı bu yıl 17’nci etkinliğini düzenliyor. Tam 17 yıldan bu yana her yıl iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Küresel Isınma Kurultayı’nda ‘’Daha Yaşanabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz’’ mottosu masaya yatırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak etkinlik Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı çerçevesinde 12 Mayıs Perşembe günü (yarın) İZFAŞ’ta gerçekleştirilecek.

Küresel Isınma Kurultay Komitesi tarafından düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ve Toyota sponsorluğunda yapılan etkinliğe her yıl olduğu gibi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu tam destek veriyor.

Yaşadığımız dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışında, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Numlu, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve YK Üyesi Servet Yıldırım konuşma yapacak. Hibrit olarak yapılacak etkinliği online da izlemek ve katılmak mümkün olacak.

İZFAŞ Fuar Merkezi’nde başlayacak etkinliğin ilk bölümünü iş insanı Sultan Tepe yönetecek. Konuşmacılar ise Barış Doğru (EKOIQ Genel Yayın Yönetmeni), Dilek Gappi (İzmir Gazetecileri Cemiyeti Başkanı), Recep Erçin (EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi), Yılmaz Karaca (Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı), Volkan Öksüz (Number1 Genel Yayın Yönetmeni) olacak.

İkinci bölümde sivil toplum önderleri ve iş insanları söz alacak. Üçüncü bölümde ise herkesin katılacağı bir forum ile devam edecek. Etkinliğin sonunda iklim krizi ile mücadele eden kişi ve kurumlara teşekkür plaketi sunulacak.