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Küre Dağları’nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Kastamonu’da Küre Dağları’nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.
Çevre 04.05.2022, 20:37
Kastamonu’da Küre Dağları’nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.
Kastamonu’nun Seydiler, Ağlı, Küre, Devrekani ve İnebolu ilçelerini kapsayan Küre Dağları’nda etkili olmaya başlayan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre Dağları bölgesindeki yollarda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. Yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Öte yandan, Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düştü.