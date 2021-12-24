Küre Dağları Milli Parkı’nda Biyokütle-Karbon belirlemeleri yapılacak

Bartın Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü arasında, “Küre Dağları Milli Parkı’nın Biyokütle ve Karbon Stok Miktarının Tespiti” konusunda protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam tarafından imzalan protokol kapsamında Bartın Orman Fakültesi ve Ulus Meslek Yüksekokulundan akademisyenler tarafından çeşitli araştırmalar yapılacak. Böylece, Türkiye’de korunması gerekli 9 sıcak noktadan biri olan PANPARKS (Avrupa’nın Seçkin Milli Parkları Ağı) üyesi Küre Dağları Milli Parkında iklim değişikliği sürecindeki sera gazı emisyonu üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokolle yapılacak olan iş birliğinin önemine değinen Rektör Uzun, “İklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünyada ve ülkemizde atılan önemli adımlar oldu. Bu konuda geleceğe iyi bir dünya bırakmak için herkesin üzerine düşen görevler bulunmaktadır. Bizler de Bartın Üniversitesi olarak gerek yetiştirdiğimiz nitelikli bireyler gerekse yaptığımız çalışmalarla iklim değişikliğinin etkilerini azaltma ve farkındalık oluşturma konularında gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Bartın Orman Fakültemizin öncülüğünce Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü arasındaki protokolü oldukça önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, Bakanlık ile yükseköğretim kurumlarının sorumluluk alanlarındaki “altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci/çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri” gibi konulara ilişkin süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir protokolün imzalandığını da hatırlatan Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz ile Tarım ve Orman Bakanlığımız arasında varılan mutabakat kapsamında imzaladığımız protokolle geleceğimize değer katmayı hedefliyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürümüz İsmail Üzmez’e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca protokolün hazırlanması ve bu kapsamda yapılan çalışmalarda katkıları için Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya, Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner ve 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol kapsamında yapılacak olan bilimsel çalışmalar Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Durkaya ve Ulus Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Teoman Güner yürütücülüğünde yapılacak.