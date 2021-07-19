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Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık

Hava sıcaklığının 39 dereceyi gösterdiği Malatya’da Kurban Bayramı alışverişi için kentin işlek caddelerine akın eden vatandaşlar, serinlemek için soluğu çeşme başlarında aldı.

Çevre 19.07.2021, 17:01
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık
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Hava sıcaklığının 39 dereceyi gösterdiği Malatya’da Kurban Bayramı alışverişi için kentin işlek caddelerine akın eden vatandaşlar, serinlemek için soluğu çeşme başlarında aldı.

Malatya’da aniden bastıran ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Kurban Bayramı arifesinde alışveriş için kent merkezine akın eden vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kent merkezinde alışveriş için sıcak havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, çareyi çeşme başında su içerek ve yüzlerini yıkayarak serinlemekte buldu. Hava sıcaklığının Kurban Bayramı’nda da etkisini hissettirmesi bekleniyor.
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